«Il Ticino non è ancora subissato come l’Italia. Siamo in costante contatto con il Cantone. Sappiamo però che se continua così, i reparti di cure intense saranno pieni». Sono le parole di Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili dell’UFSP, ai microfoni della televisione svizzero romanda RTS. «All’inizio cercheremo di aiutare il Ticino trasferendo i pazienti altrove, ma il resto della Svizzera deve reagire subito per non prendere la stessa china. Bisogna reagire subito per evitare di ritrovarci senza posto per i pazienti gravi», ha aggiunto.