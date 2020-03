Alla luce delle decisioni delle autorità italiane, la SUPSI, dopo consultazione con le autorità cantonali competenti, ha deciso di sospendere per la giornata di domani, lunedì 9 marzo, le attività didattiche dell’intera istituzione.

L’istituto spiega sul suo sito che «la giornata di domani servirà alla Direzione della Scuola universitaria per fare maggior chiarezza sulla portata di queste decisioni e sulla loro applicazione». Inoltre, aggiungono, «una comunicazione sullo svolgimento delle attività didattiche dei giorni successivi verrà trasmessa sempre lunedì in funzione delle disposizioni prese anche sulla base delle indicazioni delle autorità».

Ad ogni modo viene precisato che «le altre attività della Scuola si svolgeranno normalmente, tenendo presenti tutte le raccomandazioni comunicate in precedenza».

La raccomandazione

La SUPSI, infine, raccomanda ai suoi collaboratori «che risiedono in Italia e che domani dovranno attraversare la frontiera, di portare con sé il permesso di lavoro o un documento che attesti l’attività lavorativa presso la SUPSI nel caso di fermo in frontiera o a un posto di blocco in Italia».