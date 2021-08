(Aggiornato alle 17.00) Lunghe colonne al portale nord della galleria del San Gottardo, per chi viaggia in direzione sud. Le code, nel pomeriggio, hanno raggiunto i 14 km di lunghezza, con tempi di attesa di circa due ore e mezza. Sul portale online del TCS, che ne dà notizia, alle 14 si segnalavano inoltre due chilometri di coda in direzione nord, tra Quinto e Airolo, che alle 17 sono diventati 6 km (e attese di 1 ora e 45 minuti).