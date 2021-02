Costruire carri di carnevale richiede tempo e pazienza. Tra i primi passi della progettazione e l’ultimazione dei preparativi vi sono mesi e mesi di lavoro: programmare il tutto richiede una certa lungimiranza. Non stupisce dunque che, forse addirittura prima degli stessi organizzatori delle manifestazioni ticinesi, i carristi del cantone abbiano accettato il fatto che, molto probabilmente, questo 2021 di cortei non ne avrebbe visti affatto, rinunciando di conseguenza all’annuale costruzione delle proprie opere. Troppo il lavoro (ed il denaro) che sarebbe andato sprecato nel caso in cui l’evoluzione epidemiologica avesse impedito il normale svolgersi delle feste. Qual è il prezzo che gli artigiani del carro allegorico hanno dovuto pagare per questa forzata inattività? Ne abbiamo discusso con...