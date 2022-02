Il vento: fastidioso compagno di numerose giornate negli ultimi mesi. Abbiamo tutti in mente le immagini degli alberi “ballerini” piegati sotto la sua forza, o della polvere, delle foglie e di tutti gli altri oggetti che trascina con sé quando soffia furioso, di tanto in tanto provocando anche dei danni non indifferenti. Molte volte è così pungente da costringerci a stringerci forte nei nostri maglioni caldi e ad alzare il bavero della giacca; altre volte, quando è più tiepido, ci lasciamo piacevolmente accarezzare dal suo calore, che ci scompiglia i capelli. Abbiamo deciso di scoprire di più dell’ospite – non da tutti particolarmente apprezzato – che sta caratterizzando queste luminose giornate di inizio febbraio, rendendole più ventose e movimentate. Per approfondire l’argomento abbiamo intervistato...