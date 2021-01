Lombardia in zona gialla. Cosa cambia per il Ticino? L’avvocato Christopher Jackson, intervenuto a TeleTicino, ha provato a fare chiarezza rispondendo ad alcune domande specifiche. Riassumiamo, qui, brevemente quanto affermato.

Sì, in Lombardia. I confini regionali possono essere valicati solo per motivi di comprovata necessità.

Ma non posso entrare in Italia senza tampone?

Solo per motivi di salute o comprovata necessità. E solo se si intende restare in Italia per meno di 120 ore. In questi casi, cadono sia l’obbligo di presentare un test negativo sia il divieto di attraversare i confini regionali italiani.