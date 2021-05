Le vaccinazioni avanzano. Di riflesso, le limitazioni diminuiscono. Riaperture, libertà ritrovate, viaggi. Succede. Sta succedendo. In Europa come altrove. In Spagna, ad esempio, l’addio al coprifuoco è stato salutato con feste e assembramenti. Da Barcellona a Madrid. Di più, la voglia di divertirsi è accompagnata da una riflessione. O, meglio, da una domanda: alla pandemia seguirà un periodo di grandi festeggiamenti e baldoria? In questo senso, cosa ci suggeriscono le epidemie del passato?

«Torneremo in strada» afferma senza esitazioni Mauro Capocci, Dottore di ricerca in storia della scienza nonché docente di storia della medicina e storia della scienza all’Università di Pisa. «Certo, il problema è che rimbalzerà l’epidemia. Come l’estate scorsa». Detto ciò, «veniamo da un anno e mezzo piuttosto...