Un anno fa, la notizia era passata (quasi) inosservata. Complice, va da sé, la pandemia. Volvo, rinomata casa automobilistica svedese, aveva compiuto un ulteriore passo verso la sicurezza. Un passo deciso, per certi versi controcorrente. Tutti i nuovi modelli, recitava il comunicato stampa, avranno una velocità massima di 180 chilometri orari. Urca. L’obiettivo? «Contribuire a eliminare completamente i casi di lesioni gravi e decessi in incidenti stradali». Un primo annuncio, in questo senso, era stato fatto addirittura nel 2019.

Nei giorni scorsi, invece, a limitare la velocità sono stati Renault e Dacia. Stesso numero (180) e medesimo sentimento: bisogna «ridurre drasticamente il numero di incidenti gravi». Chissà cosa direbbe, oggi, Filippo Tommaso Marinetti. Il poeta e scrittore italiano,...