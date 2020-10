Mattinata impegnativa per la Commissione giustizia e diritti, come ormai consuetudine da diverse settimane. Nel corso della seduta odierna, come ci ha spiegato il presidente Luca Pagani (PPD), i commissari hanno sollecitato la trasmissione da parte del consiglio della Magistratura dell’intero incarto riguardante i cinque procuratori pubblici uscenti «sfiduciati». «Per poter formulare la nostra proposta sul rinnovo decennale delle cariche, dobbiamo avere una migliore e più completa conoscenza di tutti i fatti», rimarca Pagani. Da qui dunque la richiesta di poter accedere all’intero incarto, in modo da capire come il consiglio è giunto agli ormai famosi preavvisi negativi, nei quali sono presenti pesanti critiche sull’operato dei cinque magistrati in questione.