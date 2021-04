Mai così tanti morti in Ticino. Nel 2020 il nostro cantone ha registrato un record di decessi: 4.058. Il dato più alto dall’inizio delle rilevazioni statistiche nel 1885. Nell’anno della pandemia da coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio di statistica, i morti sono stati ben 820 in più rispetto al 2019. Guardando alla media dei dieci anni precedenti, nel nostro cantone il numero dei decessi è cresciuto del 32%. Un dato superiore rispetto alla media nazionale e che conferma quanto il Ticino sia stato duramente colpito dalla pandemia. In Svizzera, nel 2020 i decessi sono stati 76 mila, 8.200 in più rispetto al 2019. Rispetto alla media degli ultimi dieci anni, la cifra relativa ai decessi è cresciuta del 16,5%.

Ultraottantenni più colpiti«I dati non ci permettono ancora di stabilire...