Nonostante l benestare cantonale, per il momento rimangono fermi al palo i lavori alla galleria di base del Monte Ceneri. A comunicarlo, in una nota, la AlpTransit Gottardo SA (ATG), che si sofferma anche sulla delicata questione delle corse di prova, confermando quanto pubblicato ieri dal Corriere del Ticino in un’intervista al CEO della società Dieter Schwank. Come detto, AlpTransit ha ricevuto dal Canton Ticino l’autorizzazione per poter proseguire i lavori relativi alla messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri. Autorizzazione, resasi necessaria a seguito dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, che impone comunque l’assoluto rispetto delle norme ufficiali in materia di comportamento (distanza sociale) e igiene, per garantire la protezione della salute dei dipendenti.

La distanza in cabina

«Le corse di prova, che devono essere eseguite dal responsabile delle prove insieme al macchinista, al momento non sono possibili perché la distanza richiesta di 2 metri in cabina non può essere mantenuta», si legge però nella nota che ribadisce quanto pubblicato ieri dal CdT. «D’intesa tra ATG e FFS, l’esercizio di prova sarà quindi sospeso fino al 19 aprile». Nel frattempo, la pianificazione di questi test dovrà essere rielaborata.

Approfondimenti in corso

Mentre per ciò che riguarda l’attività di manutenzione, ATG «sta attualmente esaminando insieme agli imprenditori coinvolti tutti i processi, le istruzioni e le misure di controllo atte a garantire il rispetto di tutte le regole». La decisione sull’eventuale riapertura del cantiere, secondo i dettami del Cantone, è dunque rimandata al termine degli approfondimenti in atto. «Fino ad allora, nessun lavoro avrà luogo», sottolinea la nota.

Ritardi possibili

In conclusione, bisognerà attendere almeno un mese per valutare eventuali ritardi nella consegna dell’opera. «A fine aprile ATG insieme all’UFT in funzione della momentanea situazione e allo stato attuale dell’esercizio di prova, valuterà i possibili effetti sull’ulteriore corso della messa in esercizio della GbC (ndr. la galleria di base) e la sua prevista inaugurazione a settembre, rispettivamente a dicembre».

