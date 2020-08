(Aggiornato alle 17.08) Violente precipitazioni si sono abbattute sabato mattina sul Ticino e in particolare sul Sopraceneri. Colpite in particolare la Riviera ed il Gambarogno. I quantitativi d'acqua caduti in poco tempo hanno fatto ingrossare i fiumi, esondare i ruscelli e allagato strade. Al momento attuale non si registrano eventi che hanno coinvolto persone ma l'allerta rimane alta. I pompieri di Biasca, Bellinzona, Locarno ed del Gambarogno sono stati sollecitati per allagamenti di cantine e strade.

A seguito delle forti piogge sono anche state chiuse diverse strade, causando gravi disagi al traffico. I più importanti sono stati riscontrati in via Vallemaggia e via Marcacci a Locarno, sulla strada cantonale tra Gudo e Cugnasco, in valle Malvaglia a partire da Madra, in Valle Verzasca a Vogorno, a Tenero all'altezza dei centri commerciali, sulla strada tra Melano e Caprino e tra Melano e Rovio, sulla strada cantonale a Preonzo, Gerra Gambarogno, a Brione sopra Minusio in via Val Resa e ad Arogno in via Pugerna. Alcune di queste strada sono ancora chiuse o aperte a senso alternato. Per ulteriori informazioni sul traffico si invita a consultare Viasuisse.

A causa delle piogge intense previste in Vallemaggia, Bellinzonese, Valle di Blenio, Valle Leventina, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto, Riviera, Valle Verzasca e Basso Moesano la Polizia Cantonale, su indicazione dei servizi del Dipartimento del territorio, invita la popolazione a: utilizzare il veicolo privato solo se strettamente necessario; non sostare su ponti o in prossimità di corsi d'acqua; prestare attenzione ai sottopassi, a zone di possibile accumulo di acque e a ruscellamenti di acqua dai versanti; tenere presente il pericolo di scoscendimenti e caduta alberi lungo le vie di comunicazione.

Pioggia battente sul Ticino, quindi, come detto. Il cantone, come mostra l’immagine degli accumuli stimati nelle ultime 24 ore, pubblicata questa mattina da MeteoSvizzera, è decisamente tra le regioni più colpite in Svizzera. Sulla mappa, infatti, il nostro cantone appare quasi interamente colorato di arancione.

Le precipitazioni, ricordiamo, erano previste lungo il versante sudalpino, in alcune zone dei Grigioni centrali, nelle regioni centrali e orientali delle Alpi, nel resto del Ticino e in alta Engadina.

La mappa riporta le precipitazioni stimate tramite l’algoritmo CombiPrecip che considerata i dati dei radar meteorologici e delle stazioni pluviometriche al suolo.

Sul suo sito, MeteoSvizzero ricorda che data la situazione particolare che, soprattutto nella giornata di sabato, si potrebbe presentare in diverse località al sud e nelle Alpi, la Confederazione invita la popolazione a consultare le indicazioni da adottare prima, durante e dopo l’arrivo di piogge abbondanti.

Cresce intanto a 5 il grado d’allerta in alcune zone del Ticino, come Bellinzonese, Blenio, Riviera e nel Grigioni italiano. In queste aree si segnalano accumuli previsti tra 150 e 300 mm, e precipitazioni a carattere temporalesco con accumuli localmente maggiori.

LE IMMAGINI DEI LETTORI

Le foto di allagamenti a Tenero al Centro Coop. Ecco come si presenta il «ruscello» di Cugnasco-Gerra. Chiuso il ponte tra Cugnasco-Gerra e Agarone. ©Giulia Provasi

Loading the player... Il video di un lettore

Loading the player... ©Rescue Media

Loading the player... La situazione a Osogna, Cresciano e Biasca. ©Ti-Press

