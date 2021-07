Il Ticino si è svegliato sotto la pioggia ed è stato «schiaffeggiato» da raffiche di vento che, all’aeroporto di Locarno-Magadino, hanno toccato anche velocità di 92 km/h. Nel giro di una settimana il maltempo ha interrotto per la seconda volta il caldo estivo. Questi forti temporali rappresentano un’anomalia? Dovremo tenere gli ombrelli a portata di mano anche nei prossimi giorni? Secondo Marco Gaia, membro della Direzione di MeteoSvizzera, quella di oggi è stata una giornata caratterizzata dal passaggio di una linea temporalesca molto attiva, che «nelle estati ticinesi può capitare: non è un fenomeno completamente anomalo». L’esperto spiega: «Può succedere che in questo periodo dell’anno passi una linea temporalesca così attiva. Nel giro di una settimana ne sono passate due: questa è una cosa poco probabile, ma può capitare». Gaia sottolinea: «Quando passano queste linee temporalesche, il tempo è caratterizzato da momenti con temporali molto intensi, accompagnati magari da grandinate e forti raffiche di vento. C’è una pausa, con il cielo che si apre, e poi torna una nuova linea temporalesca». Secondo il meteorologo, «il tutto andrà stemperandosi in serata, ma avremo ancora qualche ora di passione». E sui danni causati dal maltempo all’aeroporto di Locarno-Magadino, Gaia sottolinea: «Non ho elementi per dire che si è trattato di una tromba d’aria, abbiamo misurato raffiche di vento fino a 92 km/h. La tromba d’aria è un fenomeno particolare, queste erano raffiche che accompagnano i temporali così intensi». La situazione dovrebbe rimanere invariata fino a sera, cioè con precipitazioni più intense nel Sopraceneri rispetto al Sottoceneri. Quello che stiamo vivendo è «un tempo alpino, caratterizzato dalla variabilità», spiega Gaia, aggiungendo che: «È il tratto caratteristico della nostra realtà meteorologica. Questa è l’estate alpina. L’estate che aspettano tutti i turisti invece arriverà da sabato: ci sarà una stabilizzazione duratura delle condizioni meteorologiche sull’intera Europa, con temperature intorno ai 30 gradi».