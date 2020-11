Continua a far discutere la manifestazione di venerdì sera, dove alcuni molinari si sono ritrovati in Piazza Molino Nuovo per protestare contro le misure attuate dal Governo per contrastare la seconda ondata del coronavirus. Una serata non priva di momenti di tensione: oltre ad aver imbrattato alcuni edifici e bloccato un bus delle ARL, una giornalista de La Regione è stata infatti aggredita da una manifestante, che le ha tirato una testata.

Proprio quest’ultimo episodio ha lasciato sbigottito Marco Borradori, che ha espresso il suo disappunto con un post su Facebook: «(...) mi sento solo di dire che ci sono comportamenti deprecabili in qualsiasi momento. Ma in questo periodo, in cui davvero dobbiamo fare i conti con problemi più importanti e gravosi e dovremmo dimostrare unità e maturità, questi atteggiamenti sciagurati sono inaccettabili. La libertà di espressione è un diritto sacrosanto e intoccabile (e me ne avvalgo per sottolineare che dissento assolutamente dai contenuti della protesta di ieri sera) ma violenza e brutalità non vi hanno nulla a che vedere».