Con tutta probabilità i cittadini di Manno saranno presto chiamati alle urne per esprimersi sul futuro del progetto di creare un nuovo centro polifunzionale nel comparto Bellavista. Oltre 238 persone - «Un cittadino votante su quattro», si legge in una nota - ha infatti sottoscritto il referendum lanciato dai consiglieri comunali PLR. Referendum che chiede «una pausa di riflessione prima di procedere con l’eventuale realizzazione del centro polifunzionale», approvato dalla maggioranza dei membri del Legislativo a dicembre 2020. Perché il referendum avesse successo bastavano 130 firme.

Diversi gli argomenti portati dai referendisti. Innanzitutto il costo dell’opera, stimato in 4,75 milioni di franchi, ritenuto eccessivo in questo preciso momento storico: «Manno è un Comune finanziariamente forte, ma negli ultimi anni ha registrato la partenza dei tre maggiori contribuenti. Se a ciò si aggiunge l’attuale situazione pandemica, la richiesta di maggiore prudenza e ponderazione diventa naturale. Una simile spesa getta forti dubbi sulla tenuta finanziaria del Comune». Si argomenta, inoltre, che il Comune non abbia davvero bisogno del nuovo centro, in quanto di spazi simili ve ne sono già.