Per il potenziamento del Ministero pubblico si passerà dagli attuali 21 procuratori a 23 ma a tener banco non è soltanto l’attribuzione di due magistrati aggiuntivi. La politica non ha nascosto delle perplessità sull’attuale sistema di nomina e in questo senso vi è anche la proposta avanzata dal procuratore generale Andrea Pagani nel corso di un’audizione con la Commissione giustizia e diritti, ossia «cambiare il metodo di nomina, ad esempio mantenendo quella parlamentare per il procuratore generale e alcuni sostituti pg, lasciando poi a loro il compito di selezionare i procuratori pubblici». Insomma, è davvero giunto il momento di pensionare il manuale Cencelli - la ripartizione partitica - e rivedere il sistema di nomina? Abbiamo interpellato i principali partiti politici e sembra proprio...