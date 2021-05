Manuele Bertoli, da oggi e per i prossimi 12 mesi le toccherà la presidenza del Consiglio di Stato. Con quali sentimenti l’affronta?

«Quello del presidente è un ruolo che non va sovrastimato, da noi è il classico primus inter pares, dirige le sedute, rappresenta il Governo nel suo assieme, nulla di più. È una funzione che non va caricata di un significato eccessivo. È naturalmente un momento privilegiato per chi l’assume, soprattutto nella rappresentanza esterna del Consiglio di Stato, dovendo riportare il ‘succo’ della volontà governativa declinata con parole proprie verso l’opinione pubblica».

Avere il ruolo di presidente dell’Esecutivo in questa fase significa soprattutto essere in prima linea sulla pandemia, assumere il ruolo di politico di riferimento in Ticino. Questa ipermediatizzazione...