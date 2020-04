Berna procede spedita verso la riapertura delle scuole dell’obbligo l’11 maggio. Una decisione definitiva verrà presa mercoledì 29 aprile, ma il consigliere federale Alain Berset ha confermato che l’intenzione è quella di far rientrare in classe gli alunni. Questa posizione è stata rafforzata dalle dichiarazioni del delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Daniel Koch, che ha affermato di poter garantire «che i bambini possono andare a scuola senza problemi» in quanto, «gli esperti hanno confermato che si infettano, e a loro volta infettano, ma molto poco».

In previsione della riapertura, il Ticino e in particolare il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), sta studiando dei modelli che prevedono una presenza a scuola nelle sei settimane previste...