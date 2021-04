Mario Timbal è arrivato alla testa della RSI in un momento di grandi trasformazioni. Un processo cominciato da tempo, e che proseguirà ancora nei prossimi anni. Abbiamo incontrato il nuovo direttore - in carica dal primo aprile - per un confronto sulle importanti questioni che toccano il servizio pubblico.

Arriva alla testa della RSI in un momento di riforma del servizio pubblico. Una sfida complessa, anche perché dovrà essere affrontata con minori mezzi finanziari, con un budget sensibilmente meno ricco rispetto al passato. Una sfida che richiede dunque tanto pragmatismo. Entro il 2024, poi, andranno fatti altri tagli. Quale la sua visione in questo senso?

«Sappiamo che ci attende una grande sfida. E sappiamo anche che dobbiamo cambiare. Ma in mezzo alle difficoltà non bisogna mai perdere...