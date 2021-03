Lugano potrebbe non essere la sola città a introdurre l’obbligo della mascherina all’aperto , soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati. Sono infatti diversi i Comuni ticinesi che stanno riflettendo su questa possibilità. Soprattutto in vista delle festività pasquali, quando i centri più turistici del cantone potrebbero essere presi d’assalto dai turisti d’oltre Gottardo. La questione, ci ha riferito il sindaco di Locarno Alain Scherrer, è all’ordine del giorno della seduta del Municipio, che già oggi potrebbe prendere una decisione. «In ogni caso - spiega Scherrer - l’ordinanza federale contiene già una norma che indica questa possibilità (si tratta dell’articolo 3c , ndr), quindi si tratterebbe semplicemente di applicare quanto già è previsto». Il tema è sul tavolo anche del Municipio di Ascona , che potrebbe valutare la possibilità di far coprire naso e bocca a chi accede al centro storico.

Di una proposta «interessante ma problematica» parla invece il sindaco di Muralto, Stefano Gilardi. «Ci attendiamo - spiega - l’arrivo di migliaia di persone per Pasqua. Il nostro Comune, lo sappiamo, è una delle mete predilette dei turisti svizzero tedeschi e romandi, quindi gli assembramenti temo saranno inevitabili, soprattutto alla stazione e sul lungolago. È importante quindi sollecitare cittadini e turisti a portare la mascherina. Questo però rimane un auspicio, ma fare delle verifiche puntuali su migliaia di persone in giro a passeggio sarà impossibile. Perlomeno con le nostre sole forze». «Introdurre un obbligo sul territorio comunale - ammette Gilardi - sarebbe problematico, perché non abbiamo personale sufficiente per effettuare i controlli. A mio avviso, quindi servirebbe una strategia di Polizia a livello cantonale. Anche perché, sappiamo quali sono i centri maggiormente presi d’assalto dai turisti, quindi si tratterebbe semplicemente organizzarsi e distribuire gli agenti della cantonale per dare manforte ai colleghi nei vari Comuni. Del resto, lo scorso weekend la collaborazione tra i vari agenti presenti a Muralto è stata ottimale. Era però un lavoro notturno e per vigilare sui piccoli gruppi. A Pasqua, invece, avremo migliaia di persone, e credo sia difficile dire a tutti di passeggiare distanziati». Insomma, «è un bel dilemma», secondo Gilardi: «La misura è senz’altro utile, almeno dove si creano assembramenti, ma dobbiamo avere la garanzia che il provvedimento venga fatto rispettare. Altrimenti è un esercizio inutile». Da medico, oltre che da sindaco, Gilardi non nasconde la propria preoccupazione in vista delle festività pasquali. «La campagna vaccinale - evidenzia - procede a rilento. Dobbiamo sperare che si possa accelerare, in modo da raggiungere una quota considerevole di persone immunizzate».