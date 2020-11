I genitori sono pronti a sostenere l’introduzione della mascherina nelle scuole medie. Nel corso delle recenti consultazioni con le Assemblee dei genitori delle scuole medie, il Consiglio della Conferenza cantonale dei genitori (CCG) «ha raccolto le crescenti preoccupazioni per l’aumento dei casi di quarantena, ha condiviso l’aspettativa di un potenziamento dei Piani di Protezione attuali, e ha documentato una chiara disponibilità delle famiglie a collaborare con la scuola».

Tra i rappresentanti delle assemblee delle scuole medie consultati di recente (tra Lugano, Bellinzona e Mendrisio, circa 25 istituti), una parte significativa ha richiesto l’introduzione diffusa della mascherina per gli allievi, misura in linea con i provvedimenti per l’istruzione post obbligatoria.

«Considerato che la Confederazione ha recentemente esteso l’obbligo dell’uso della mascherina a partire dai 12 anni, e a fronte del sentimento di preoccupazione comunemente percepito dai genitori, riteniamo che l’indicazione attualmente presente nel piano di protezione COVID-19 dell’attuale Modello per le scuole medie (utilizzo della mascherina a titolo volontario) possa essere aggiornato nella direzione di un utilizzo diffuso ed obbligatorio della mascherina», si legge nella nota. «Questo anche in considerazione del fatto che in base alle indicazioni ricevute, in circa 3 scuole medie su 5 gli allievi siedono in due per banco per la maggior parte delle lezioni, senza contare gli spostamenti intrascolastici per le diverse materie di studio», prosegue.

Non solo. Dalle assemblee dei genitori sono arrivate segnalazioni anche in altri contesti correlati alla sicurezza sanitaria in ambito scolastico. Per il frequente affollamento dei trasporti nel tragitto casa-scuola «si auspica l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli allievi delle Medie (anche quelli sotto i 12 anni). Per laboratori e mense, dove c’è interazione tra allievi di classi diverse, l’uso della mascherina è ritenuto essenziale; inoltre è fortemente raccomandabile, come nel settore della ristorazione, il tracciamento dei ragazzi che frequentano la refezione scolastica».

