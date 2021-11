Mascherina in classe fino alle vacanze di Natale

L’obbligo dell’uso della mascherina per gli allievi delle scuole medie e speciali ad esse parallele, come pure delle scuole post obbligatorie, resta in vigore fino al 23 dicembre 2021. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Considerata la dinamica dei contagi accertati in Ticino e negli altri Cantoni, sentito l’Ufficio del medico cantonale, il Governo ha approvato le misure di protezione dalla pandemia COVID-19 per gli allievi dalla ripresa delle lezioni e fino alle vacanze di Natale. I provvedimenti attualmente in vigore, in sostanza, non cambiano fino al 23 dicembre.

Eventuali allentamenti per le scuole medie saranno rivalutati alla ripresa delle lezioni e comunque non saranno messi in vigore prima del 22 novembre 2021.

Sempre alle scuole medie e alle scuole speciali parallele è garantita la distribuzione delle mascherine agli allievi nella misura di una al giorno.

