Conservazione in caso di uso ripetuto: preferibilmente, dopo l’uso appendete la mascherina in tessuto a un gancio assicurandovi che non entri in contatto con altri oggetti. Se non fosse possibile, conservatela in un sacchetto di carta o una busta. Così conservata, potete portarvela appresso ed evitare che nella borsa entri in contatto con altri oggetti e che eventuali virus presenti siano trasmessi. I sacchetti di plastica non sono adatti alle conservazione perché non sono traspiranti e pertanto le mascherine non possono asciugare. Sulla plastica i virus sopravvivono più a lungo che sulla carta.