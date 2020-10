La Sezione della circolazione informa che - dando seguito al proprio piano di protezione pandemico - è stata introdotta l’obbligatorietà dell’uso della mascherina per l’accesso allo stabile amministrativo di Camorino.

La misura è già effettiva da lunedì 12 ottobre ed è stata accolta in modo positivo dall’utenza. Una maggiore protezione voluta per la forte affluenza che si riscontra agli sportelli.

L’uso della mascherina è caldamente raccomandato anche per coloro che si presentano per un collaudo, mentre è obbligatorio per chi deve sostenere gli esami teorici.