Dopo l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici e quello, parziale, valido per i docenti, il Consiglio di Stato ha deciso che dal prossimo 20 luglio anche gli addetti alla ristorazione dovranno utilizzare questo strumento di protezione a contatto con la clientela. Una decisione, questa, che è stata condivisa «con spirito solidale» dalla categoria. «Sono misure incisive e ponderate e in questo modo siamo fiduciosi di poter evitare una nuova chiusura e faremo tutti i sacrifici necessari», ha spiegato, da noi contattato, il presidente di GastroTicino Massimo Suter. Insomma, come si suol dire, «il santo vale la candela», anche perché un nuovo lockdown «sarebbe sicuramente peggio che indossare la mascherina».

