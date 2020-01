Massimo Suter: «Così ci rimette l’intera categoria»

Tristezza e delusione: questi i sentimenti espressi dal presidente di GastroTicino Massimo Suter dopo aver appreso dei tredici esercizi pubblici finiti sotto la lente degli inquirenti in seguito a un’inchiesta dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) per presunto contrabbando di generi alimentari provenienti dall’Italia. «C’è solo da condannare e scuotere la testa. Per l’ennesima volta gli esercenti tornano sotto la luce dei riflettori per avvenimenti negativi a causa di poche persone che gettano discredito su tutta la nostra categoria», ha commentato.