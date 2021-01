Matrimonio per tutti: a che punto siamo?

Federico De Angelis sorride. È contento anche se, ammette, «c’è ancora tanto da fare per i diritti della comunità LGBT+ in Svizzera». Eppure, il 2020 è stato un anno di conquiste. Primo: discriminazioni e aggressioni basate sull’orientamento sessuale saranno punibili penalmente. Secondo: il diritto al matrimonio è stato esteso a tutte le coppie. Di più, il progetto di legge include la donazione di sperma per le coppie lesbiche, la naturalizzazione facilitata del partner e l’adozione congiunta. «La cosiddetta legge contro l’omofobia, in votazione lo scorso 9 febbraio, ha rappresentato una base importante» prosegue De Angelis, uno dei coordinatori di Imbarco Immediato, associazione LGBT+ ticinese. «E questo perché l’omofobia è ancora presente, in Svizzera come nel mondo. Ognuno, va da sé, ha...