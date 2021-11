Il Consiglio di Amministrazione di Migros Ticino ha nominato Mattia Keller quale nuovo direttore dell’azienda che a partire da mercoledì 1. dicembre 2021 subentrerà a Lorenzo Emma, che dopo oltre 19 anni alla testa della cooperativa. Mattia Keller, 47 anni, nato e cresciuto in Ticino, ha una formazione da economista e maturato un’importante esperienza a livello di direzione d’azienda nel Cantone e oltre Gottardo. Entra in carica dopo aver seguito un programma d’introduzione in azienda e presso altre imprese della Comunità Migros in Svizzera.