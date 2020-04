«La polizia è dovuta intervenire perché la coda per entrare al McDrive di Pazzallo ha paralizzato il traffico fino a Grancia. Tralascio ogni commento. Per onestà però dovremmo concedere alla seconda specie più intelligente del pianeta una chance per la promozione». Lo scrive su Facebook il consigliere comunale di Lugano Carlo Zoppi, testimoniando quello che sembra un vero e proprio assalto ai McDonald’s, dopo che la catena di fast food ha riaperto quest’oggi in tutta la Svizzera. Le segnalazioni arrivano da diverse zone del Ticino: oltre a Pazzallo, disagi alla circolazione anche a Magliaso, una lunghissima colonna di auto è stata immortalata in serata a Sant’Antonino (vedi foto e video Rescue Media), mentre Ticinonews riferisce di episodi simili pure nel Mendrisiotto.