È passato più di un mese dal primo caso di coronavirus in Ticino (scoperto il 25 febbraio). Immaginiamo che medici, infermieri e chiunque attivo in ambito sanitario sia esausto. «Hanno una dedizione e una voglia di dare il meglio - ci spiega il medico cantonale - che spinge tutti ad andare avanti. Chi lavora in ambito sanitario, sì, ma anche chi fa parte dello stato maggiore di condotta o chi lavora nelle case anziani o con i disabili. È l’adrenalina. Ma è chiaro che dobbiamo pensare anche a loro. Se uno lavora ininterrottamente per giorni e giorni, senza riuscire a recuperare (e in una situazione di forte pressione psicologica), il rischio è che poi ne paghi le conseguenze». È vero, i medici sono abituati alla morte e sono addestrati ad affrontarla. Ma per molti di loro la situazione è sconvolgente.