Il prossimo 22 dicembre ricorre il 50. anniversario di Medici Senza Frontiere (MSF), che da sempre si adopera per un intervento d’emergenza che unisce l’azione medica indipendente all’impegno della testimonianza, promuovendo anche campagne di azione e sensibilizzazione di successo come la campagna per l’accesso ai farmaci essenziali. L’importante traguardo viene sottolineato con una serie di eventi anche in Ticino, dove MSF è sempre più presente. Ne parliamo con il delegato per la Svizzera italiana, Leandro Sugameli.

Oltre a essere operativa tramite la sede centrale di Ginevra e l’ufficio di Zurigo, MSF ha in cantiere progetti anche a Lugano. Di cosa si tratta?

«Nella Svizzera italiana ci sono una forte simpatia e rispetto per il lavoro e i progetti di MSF e ciò è dimostrato da un aumento dei...