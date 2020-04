Nella lotta contro la Covid-19 scendono in campo anche la Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago come pure la Clinica di Riabilitazione dell’EOC di Novaggio. Le due cliniche che fanno parte della rete REHA TICINO insieme hanno coordinato l’offerta specifica di medicina riabilitativa per accogliere pazienti che hanno trascorso un lungo periodo all’Ospedale di Locarno o alla Clinica Luganese Moncucco.

Le strutture si sono organizzate in modo da poter separare nel migliore modo possibile i flussi tra i pazienti ex-covid ed i pazienti della riabilitazione «ordinaria». È importante ricordare che ci sono ancora pazienti che necessitano di riabilitazione, per esempio dopo un ictus oppure dopo un intervento a causa di un tumore, che non possono attendere, si legge in un comunicato della REHA TICINO, che sottolinea come medici, infermieri, terapisti e personale ausiliario sono dedicati specificatamente ad una di queste due categorie.

L’attività riabilitativa per i pazienti ex-covid si svolge prevalentemente in camera per diminuire ulteriormente il rischio di un possibile contagio tra pazienti come pure tra il personale.

Secondo i piani attuali il numero massimo di pazienti ex-covid a Brissago è stato fissato a 32. Per quanto riguarda Novaggio si prevedono, con le attuali risorse, al massimo 26 pazienti. Per quanto riguarda la Clinica Hildebrand sono stati inoltre organizzate 9 camere per pazienti che hanno ancora una tracheotomia. Questi pazienti necessitano di una sorveglianza clinica particolarmente elevata. A seconda dell’evoluzione della necessità riabilitativa, le due strutture adegueranno le loro offerte. A Novaggio sono già arrivati i primi pazienti. A Brissago inizieranno ad arrivare questa settimana.

