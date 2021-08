È stata buona l’adesione alla vaccinazione contro la COVID-19 da parte del personale sanitario attivo nelle strutture e nei servizi sanitari e sociosanitari (ospedali, cliniche, case per anziani e servizi di cura e assistenza a domicilio) del Ticino. Lo riferisce l’Ufficio del medico cantonale (UMC), che ha raccolto i dati in forma aggregata e anonimizzata e li ha pubblicati sul sito dedicato al coronavirus , «allo scopo di offrire un’informazione trasparente». In media, il tasso di vaccinazione del personale curante nelle case per anziani (con un tasso di risposta del 100%) è del 77%, nelle cliniche e negli ospedali (tasso di risposta del 100%) dell’83% e nei sevizi di assistenza e cura a domicilio (74% il tasso di risposta) del 70%.

È importante - ribadisce l’Ufficio del medico cantonale - che i professionisti della salute che lavorano a stretto contatto con le persone più vulnerabili siano anch’essi vaccinati, a protezione della propria salute e di quella delle persone di cui si occupano. Per sensibilizzare il personale sanitario sui vantaggi della vaccinazione, le direzioni sanitarie e amministrative delle strutture e dei servizi sanitari e sociosanitari hanno il compito di mettere a disposizione dei propri collaboratori le informazioni scientifiche riconosciute e provenienti da fonti autorevoli in merito all’efficacia e alla sicurezza dei vaccini e di offrire, se necessario, una consulenza personalizzata al personale timoroso o scettico nei confronti del vaccino.

Il dato sulla vaccinazione del personale sanitario viene fornito «con l’accordo volontario delle persone vaccinate» e si basa quindi su un dato autodichiarato, anche perché la comunicazione dello stato vaccinale da parte dei collaboratori al proprio datore di lavoro non è di per sé obbligatoria. Esso viene poi raccolto dalla struttura e trasmesso volontariamente all’Ufficio del medico cantonale per la pubblicazione. Per la protezione della privacy non verranno pubblicati i dati concernenti strutture con 10 o meno collaboratori.