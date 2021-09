In Ticino non esisteva, fino all’anno scorso, una certificazione per membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) ed è per colmare questa lacuna che SUPSI e Alma Impact AG hanno deciso di promuovere con successo, grazie anche al supporto di diverse associazioni di categoria, la prima edizione del corso Certified Board Member (CBM). La formazione, articolata su sette moduli tematici, si è rivelata molto apprezzata, con una quarantina di partecipanti, buona parte dei quali già attivi a livello di CdA e provenienti da diversi ambiti aziendali ed economici. Folta anche la presenza femminile, grazie soprattutto al sostegno di BPW Ticino.