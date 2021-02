Niente da fare per la PM Ecorecycling di Mendrisio. Il suo ricorso al Consiglio di Stato è stato respinto. Il Governo ha praticamente dato ragione su tutta la linea al Municipio che in sostanza aveva fatto in modo che la ditta di smaltimento di pneumatici non potesse continuare la sua attività. Come forse qualcuno ricordera, la notte del 19 dicembre 2020 bruciarono numerose gomme accatastate all’esterno dell’azienda situata in zona Campagna Adorna. Ricordiamo che il ricorso al Consiglio di Stato era stato interposto sia dal proprietario del terreno sia da parte degli affittuari, cioè l’azienda di riciclaggio.

Fuoco devastante

ln concreto il Municipio, dopo il rogo che aveva devastato la ditta e generato non poca apprensione fra la popolazione, aveva proibito l’accettazione e la lavorazione di...