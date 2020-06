L’impressione - che poi solo impressione non è visti i dati che ci ha fornito la polizia - è che in poche settimane, terminato il lockdown, il mercato della prostituzione in Ticino sia tornato a girare a pieno regime perlomeno per quanto riguarda l’offerta. «Ma mancano i clienti italiani», ci spiega il gerente di un postribolo. «Non tanto per il coronavirus quanto piuttosto per la crisi». Sono infatti 148, il dato è aggiornato a ieri sera, le professioniste del sesso attive nei locali erotici del nostro cantone (a cui si aggiungono altre 12 donne attive in altrettanti appartamenti autorizzati. «Dopo il lockdown - ci conferma la Cantonale - si constata un graduale aumento del numero di persone che esercitano la prostituzione». Un dato confermato anche dall’elevato numero di annunci - praticamente...