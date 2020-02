In politica – spesso ma non sempre – si rivelano paganti la boutade, il rumore, l’eccesso minuziosamente calcolato. A volte, però, anche i silenzi possono dare nell’occhio, e nemmeno tanto timidamente. Due sono le località tra quelle passate in rassegna oggi in cui, in questa tornata elettorale, si registrano assenze di un certo rilievo: Balerna e Coldrerio.

Nel primo comune le...