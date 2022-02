Strade di Mendrisio in stato di degrado, ora serve più di una pezza

Viabilità

Più di un terzo delle vie si trova in condizioni cattive o appena sufficienti – Negli ultimi anni la situazione è peggiorata – Un po’ migliore la situazione dei marciapiedi – Il Municipio chiede un credito quadro di 2,4 milioni di franchi per il periodo 2022-2025 per gli interventi di manutenzione straordinaria