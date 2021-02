Andando a radiografare le liste depositate per il rinnovo dei poteri comunali del 18 aprile si notano dei grandi assenti. È il caso a Balerna dove a differenza del 2016 manca all’appello il gruppo Lega-UDC-Indipendenti. In sé non è una sorpresa in quanto già un anno fa, quando poi le elezioni furono annullate, il gruppo non era riuscito a presentare una lista. Non potrà quindi essere rieletta la municipale Adriana Sartori.