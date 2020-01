Voleva e doveva essere di buon auspicio l’incontro tra autorità e cittadinanza tenutosi oggi al Cinema teatro di Chiasso in occasione del tradizionale scambio degli auguri per il nuovo anno. E lo è stato fino in fondo, malgrado o forse in barba alla presentazione in entrata di cifre poco rassicuranti per la cittadina di confine, che da un paio d’anni si trova confrontata con un progressivo calo demografico.

«Dopo aver toccato quasi le 8.500 unità – ha specificato il sindaco Bruno Arrigoni davanti a una sala gremita – siamo scesi dagli 8.114 abitanti di fine 2018 a 7.925». Un dato «non del tutto positivo», riconducibile al malaugurato fenomeno delle residenze fasulle, al saldo negativo tra nascite e decessi (nel 2019 sono stati registrati 40 nascite e 100 decessi, dati non definitivi) e all’allarmante situazione del traffico: «Molti tra i nostri giovani trovano lavoro nel Luganese o a Bellinzona e poi, per evitare le ore in coda, si trasferiscono più a nord».

Gli effetti positivi del traffico

Ma Chiasso non potrebbe essere tale se priva di quello spirito combattivo e allergico al disfattismo che negli anni ne ha garantito una coraggiosa e dignitosa sopravvivenza; un modo di porsi che spiega come mai il discorso del sindaco non si sia voluto intestardire sulle note dolenti, bensì sui punti di forza, sui segnali positivi, sui motivi di speranza. Lo stesso traffico – paradossalmente? – può per esempio anche acquistare una valenza positiva in correlazione ai posti di lavoro (oltre 15.000 nella cittadina): «Numerose attività del terziario hanno trasferito la propria ubicazione dal Luganese al Basso Mendrisiotto. Qui giocano un ruolo importante la nostra posizione e le nostre strutture», così Arrigoni.

A livello politico, allo «stallo» durato un paio d’anni sono seguite le presentazioni di alcuni messaggi municipali «di una certa importanza»; si pensi agli interventi di cui necessitano le strutture locali: andranno rimessi a nuovo il Palapenz (5,5 milioni di franchi) e l’Ufficio tecnico comunale. Previste operazioni di manutenzione anche nelle case per anziani, nelle palestre e per la pista del ghiaccio. Il mantenimento del moltiplicatore al 90% s’iscrive in quest’ottica di investimenti.

Sinergie transfrontaliere

Degno di nota anche l’«ottimo rapporto» con Como, il cui sintomo più manifesto è (stata) l’illuminazione natalizia. Con la città lariana si è deciso inoltre di «far fronte comune» in ambito ferroviario: entrambe le realtà rischiano di venire escluse dal traffico passeggeri internazionale. Nella sua ampia retrospettiva, Arrigoni non ha mancato di ricordare la solidarietà dimostrata nei confronti delle persone sfrattate da palazzo Carpano e la commozione per la prematura dipartita del giovane Luca Luca del Carlino.

«Non abbattetevi»

Soffermandosi sulla situazione del commercio – che «non sta certamente attraversando il miglior periodo della sua storia» –, il capo dell’Esecutivo ha sottolineato l’impegno delle autorità per attrarre gente in centro, invitando tutti a un atteggiamento propositivo. Poca fiducia infonde anche lo smantellamento dei posti di lavoro in seno a Posta e FFS, che sembra avvenire «senza contropartita» (Arrigoni ha però segnalato gli ingenti investimenti nella stazione e le prospettive che si aprono su altri fronti, come il progetto Gleis 4). E se da una parte la collaborazione intercomunale è «buona», dall’altra il termine «fusione» veicola un messaggio che «fatica a passare», «soprattutto nel Basso Mendrisiotto». Arrigoni ha ribadito di non vedere «altre vie, se vogliamo essere considerati dal resto del cantone dobbiamo unirci e favorire un conglomerato di circa 20.000 abitanti».

È stata quindi la volta del saluto ai diciottenni e della consegna dei premi al merito sportivo e al miglior sportivo, introdotta dal presidente della Conferenza delle società sportive Paolo Zürcher, di cui abbiamo riferito il 10 dicembre.

Tra sport «vero» e sport «spettacolo»

Marco Frigerio, presidente del Do Yu Kai Chiasso, ha tenuto un discorso a nome delle associazioni sportive. Si sono così celebrate due ricorrenze personali: i suoi 35 anni di presidenza e i 50 di pratica del judo. Frigerio ha ricordato come il judo educhi il fisico, l’intelletto e la morale del praticante, insegnando a «dare». Ha poi auspicato che il sostegno del Comune per lo sport «vero» (e non quello «spettacolo») non venga meno.

