A Chiasso la polizia pedala

Pedalate contro l’illegalità. A Chiasso sono tornati gli agenti in bicicletta: un servizio attivato per la prima volta una quindicina di anni fa e poi finito nelle retrovie. Ad annunciarne la ripresa, su Facebook, la municipale Sonia Colombo-Regazzoni, fiera per questo passo che offre alla polizia comunale un’opzione in più, soprattutto nella lotta alla microcriminalità e nel monitoraggio del territorio. «I cinque agenti che stanno usando la bici sembrano contenti - racconta la capodicastero - Avevamo previsto da tempo d’introdurre questa novità, che ha coinciso casualmente con l’emergenza sanitaria». Ha coinciso bene, visto che lo Stato maggiore ha chiesto a tutte le polizie di attivarsi anche con le due ruote per un miglior controllo del territorio. «Spesso le biciclette permettono agli agenti di essere più veloci di quanto lo sarebbero in auto o a piedi - conclude Colombo-Regazzoni - Abbiamo iniziato con un turno alla settimana, poi man mano valuteremo come aumentare la presenza». Nel Mendrisiotto quella di Chiasso ci risulta essere l’unica polizia che si alza sui pedali, mentre nel resto del Ticino ci sono altre realtà che si erano già mosse in tal senso, come Lugano. L’affermazione delle bici elettriche è un incentivo in più, anche se quelle di Chiasso per ora sono classiche, senza l’aiutino. Se ci sarà da scattare, comunque, immaginiamo che gli agenti ci metteranno tutta la «gamba» possibile.