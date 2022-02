E, novità, Nebiopoli avrà anche il suo corteo (in versione rivisitata). Alle 14.00 sfileranno per Corso S. Gottardo carri, gruppi e guggen. Sono 18 i figuranti che si potranno ammirare in città. Il percorso partirà da Corso S. Gottardo all’altezza della Dogana e terminerà dopo il villaggio open air in piazza. L’evento è gratuito. Dalle 17.00 di nuovo in funzione il trenino turistico per fare il giro dei bar della città. La festa in piazza durante tutto il giorno con la distribuzione del risotto urano alle 12.00. Durante il pomeriggio gonfiabili per i bambini in Piazza Indipendenza e Piazza Bernasconi e il villaggio per famiglie nel posteggio del Silver Cafè con toro meccanico e gonfiabili.