Quello dei locali a luce rosse in Ticino - nonostante (ma forse proprio a causa di) una crisi che gli addetti ai lavori descrivono come senza precedenti - è un mondo in fermento. Un mondo che tra l’altro proprio quest’anno, con l’introduzione della nuova legge sulla prostituzione, ha dovuto affrontare cambiamenti importantissimi. Ci sono rumor di nuove aperture e di allargamenti, litigi tra concorrenti a suon di opposizioni e ricorsi e pure voci riguardanti l’interessamento al mercato ticinese da parte di grandi gruppi svizzerotedeschi. L’ultima tessera del puzzle, in ordine temporale, è rappresentata a Chiasso dall’apertura del Luxury Lounge, locale a luci rosse che da pochi giorni (dal 31 luglio) sostituisce il Saidara, il centro massaggi in via dei Pedroni 3 che per anni, nel «red light...