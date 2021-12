Dopo circa un mese di chiusura forzata ieri è stata riaperta la pista del ghiaccio a Chiasso. Un sollievo per i frequentatori della struttura, in particolare per le società sportive che in queste settimane di lockdown per un guasto hanno fatto i salti mortali per riorganizzare gli allenamenti e le gare. Senza dimenticare i costi supplementari dovuti alle trasferte verso altre piste del cantone per proseguire l’attività. Per questi esborsi, ma non solo, mercoledì sera i rappresentanti dei sodalizi sportivi si sono incontrati con le autorità comunali. «Si è trattato di un incontro aperto e proficuo. In due parole, per andare incontro ai desideri e alle aspettative delle società abbiamo deciso di prolungare la stagione sul ghiaccio e di abbonare loro i costi previsti nella parte supplementare...