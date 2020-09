A due anni si allontana da solo dall’asilo

Immediatamente è stato allestito un dispositivo di ricerca e sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, delle Polizie comunali delle regioni polo 1 e 2 e delle Guardie di confine. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il bambino è riuscito ad allontanarsi autonomamente dalla struttura, attraversando la strada per poi incamminarsi su un sentiero sterrato. Il bimbo è stato quindi ritrovato in buona salute, poco prima delle 16 a circa 250 metri di distanza dall'asilo nido, dagli agenti della Polizia comunale di Stabio e delle Guardie di confine.