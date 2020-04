«Siamo soddisfatti». Così il Municipio di Mendrisio commenta i risultati ottenuti nel 2019 dal capoluogo momò in ambito finanziario. L’anno è stato concluso con un disavanzo d’esercizio di 958.665 franchi, un miglioramento di quasi tre milioni rispetto al preventivo che prospettava 3,9 milioni di franchi di deficit. A contribuire a questo risultato, si legge in una nota della Città, «un incremento delle sopravvenienze attive d’imposta e delle imposte alla fonte, nonché le misure adottate dal Municipio e dal Consiglio comunale per contenere i disavanzi e la spesa pubblica». Il risultato d’esercizio è frutto di uscite per 87,6 milioni di franchi, entrate per 41,6 milioni e un e un gettito di oltre 45 milioni. Le uscite sono diminuite di oltre 600.000 franchi rispetto al preventivo. «Una diminuzione - spiega il Municipio - dovuta sostanzialmente alla strategia messa in atto da tutti i settori dell’amministrazione comunale nel controllo più efficace delle spese, che ha generato dei risparmi». Le entrate risultano invece di tre milioni superiori rispetto a quanto preventivato. Un miglioramento dovuto «all’aumento sia del gettito delle persone fisiche sia del gettito d’imposta alla fonte e a una sopravvenienza d’imposta». Inoltre, c’è stata una maggiore entrata dovuta al contributo del Casinò Admiral SA.