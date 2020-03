Due sono i tipi di incentivo concessi: uno «legato all’insediamento di nuove attività» e l’altro «a favore dell’abbellimento delle vetrine, degli spazi di accoglienza dei clienti, e dunque dei nuclei in generale». Il primo è destinato a nuove attività economiche «che privilegiano l’ubicazione “nucleo” a scapito di altre zone spesso meno restrittive e quindi potenzialmente più attrattive»; viene concesso per tre anni al massimo (gli importi ammontano a un massimo di 2.000 franchi per il primo anno, 1.000 per il secondo e 500 per il terzo). Il secondo si rivolge invece ad attività con una vetrina a pianterreno e consiste in un rimborso delle spese vive fino a un massimo di 800 franchi all’anno. Come detto, nel 2018 sono state 19 le attività economiche che hanno potuto beneficiare di questi incentivi (16 per l’abbellimento delle vetrine e 3 per l’insediamento). Nel 2019 le richieste approvate sono invece quasi raddoppiate, raggiungendo quota 36 (28 attività hanno percepito l’incentivo per l’abbellimento delle vetrine e 8 quello d’insediamento). «Si nota che vari commercianti hanno espresso soddisfazione per i nuovi incentivi, soprattutto per l’incentivo per la decorazione delle vetrine, potendo così migliorare la loro immagine e di conseguenza abbellire le vie dei nuclei», si legge ancora nel comunicato, in cui si specifica inoltre come il periodo più «caldo» sia stato quello natalizio. L’incentivo per la decorazione delle vetrine ha inoltre contribuito a far nascere nuove collaborazioni tra i commercianti all’interno dei nuclei.