Il 5 aprile ricordatevi di comprare i popcorn, perché alle elezioni - anche e forse soprattutto a Mendrisio - potrebbe davvero succedere di tutto. Ieri la Lega ha scoperto le carte e presentato - ultima tra le grandi forze a farlo - la sua lista, che conferma l’ormai tradizionale alleanza con l’UDC e, da quest’anno, anche con l’UDF (l’Unione democratica federale). Una lista che punta al raddoppio in Municipio e che si rivela essere piuttosto di peso. Oltre all’uscente Daniele Caverzasio in corsa ci sono anche il capogruppo (ed ex municipale) Massimiliano Robbiani, i consiglieri comunali Benjiamin Albertalli e Simona Rossini, il consigliere comunale UDC Nadir Sutter e Roberto Pellegrini dell’UDF. E in lista - sponda UDC - c’è anche Pierluigi Pasi, l’ex procuratore fedale capo già in lista in novembre per il Consiglio nazionale. «A Mendrisio può davvero succedere di tutto - ha confermato Caverzasio - e la Lega ha i numeri per sperare in un raddoppio».