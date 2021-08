Pedalare + Sicuri» è il tema che lancia in questi giorni la Polizia Città di Mendrisio e Regione II per sensibilizzare gli utenti attorno al tema della bicicletta. L’azione di prevenzione si concentrerà in occasione della pedalata popolare «La Belvedere» in programma domenica 22 agosto 2021 a Mendrisio (maggiori dettagli sul sito labelvedere.org). Durante questo evento agenti e assistenti saranno presenti dalle 9.30 alle 12 in piazza del Ponte e dalle 13.30 alle 17 nel parco di Villa Argentina per offrire spiegazioni, consigli e suggerimenti a tutti gli interessati.