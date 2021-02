È dal lontano 1988 che a Novazzano si parla del progetto del Comune di costruire appartamenti in zona Casate, accanto alla casa di riposo Giardino. Prima si era parlato di alloggi popolari e poi di abitazioni per anziani autosuffcienti. Il processo è stato lungo ma ora il progetto è giunto a una svolta. Il Municipio ha stilato un messaggio con una richiesta di credito di oltre 2,2 milioni di franchi per la progettazione di questi alloggi. Nelle intenzioni si tratta di tre edifici distinti per un totale di 32 appartamenti di metrature diverse. Una stima del dicembre scorso parla di un investimento attorno ai 17,3 milioni di franchi.

Per persone autosufficienti

«Siamo veramente soddisfatti. La pocedura è stata lunga ma adesso partiamo. Vedremo come il progetto sarà accolto a livello di Commissioni...